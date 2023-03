Keine harten EU-Auflagen für Activision-Deal

Microsoft will den Spielekonzern Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar (aktuell rund 64,5 Milliarden Euro) kaufen. Neben „Call of Duty“ gehören zu Activision Blizzard auch Titel wie „Overwatch“, „World of Warcraft“, „Starcraft“ und „Hearthstone“. Wettbewerbshüter haben Bedenken gegen die Übernahme, da sie befürchten, dass der Zugang zu Spielen für Nutzerinnen und Nutzer eingeschränkt werden könnte. Die US-Kartellwächter reichten sogar Klage gegen die Übernahme ein.