Handy am Steuer erhöht Unfallgefahr massiv

Handy am Steuer ins Vormerksystem

Auch nach der von der Bundesregierung angekündigten Erhöhung der Strafe auf 100 Euro wird die Strafe in Österreich niedriger sein als beispielsweise in Polen, Rumänien, Italien oder Spanien. Der VCÖ spricht sich für die Aufnahme von Handy am Steuer ins Vormerksystem aus, so wie das in der Mehrheit der EU-Staaten bereits der Fall ist. Und: Das Motto „Don‘t phone & drive“ beherzigen, denn auch mit Freisprecheinrichtung ist man abgelenkt.