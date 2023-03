Semifinale das erste Ziel - Finale der großeTraum!

Günstige Bahn im Vorlauf

Bereits am Freitag sind bei dieser EM in Istanbul, die vollkommen im Schatten der Erdbebenkatastrophe in der Türkei steht, Susanne Gogl-Walli und Leni Lindner am Start. Dank ihrer heuer in Linz erzielten sensationellen 400-m-Bestzeit von 52,17 ist Gogl-Walli Nummer 6 der Entry List und hat daher die günstige Bahn 5 für ihren Vorlauf am Freitag um 11.04 Uhr Ortszeit (9.04 Uhr in Österreich) erhalten. „Der erste Schritt muss das Erreichen des Semifinals sein“, sagt die Linzerin, fügt aber sofort hinzu: „Das wird verdammt hart.“ Denn aus den fünf Vorläufen mit den 27 Teilnehmerinnen steigen nur zwölf Athletinnen in die beiden Semifinals auf. Das ist ein schwerer Schritt.