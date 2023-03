Mutter erstochen: 22-Jähriger bereits amtsbekannt

Der 22-Jährige ist an der Adresse des Tatortes polizeilich nicht gemeldet, hat aber eine Meldeadresse in einer betreuten Wohneinrichtung in Wien. Offiziell dürfte nur die 54-Jährige in der Liesinger Wohnung gelebt haben. Das Opfer hatte eine Schwester, die ebenfalls in Wien lebt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurde die Frau von der Bluttat informiert und war fassungslos.