Jubel und Trubel: Ein Jahr Parkpickerl in Wien

Ein Jahr ist es schon wieder her, dass das Parkpickerl auf ganz Wien ausgerollt wurde. Für die Stadt ein Grund zum Feiern. Durch die größte Erweiterung in der Geschichte der Stadt wurde das parkraumbewirtschaftete Gebiet mit einem Schlag nahezu verdoppelt - und dem Fleckerlteppich ein Ende gesetzt. „Mit der wienweiten Pickerl-Einführung haben wir jede Menge Platz im öffentlichen Raum gewonnen, sowohl den Autopendlerverkehr als auch den Parkplatzsuchverkehr deutlich reduziert“, findet Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) nur lobende Worte. Gerade in den Randbezirken seien Pendler vertrieben und mehr Platz geschaffen worden.