Vier neue „unbelastete“ Straßennamen gefunden

„Wir wollen nichts verschweigen und beschönigen“

„Die Stadt Linz hat sich der Aufgabe der Aufarbeitung der Vergangenheit in den letzten Jahren vorbildlich gewidmet. Beispiele dafür sind die Aktivitäten zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die ein kontinuierlicher Prozess sind und auch in Zukunft weiterlaufen werden. Ein Beispiel dafür sind die Stelen, die an Opfer des Terrors an der jüdischen Bevölkerung erinnern. Mit den nun anstehenden Straßenumbenennungen zeigen wir auf, dass wir uns der Vergangenheit stellen, nichts verschweigen und nichts beschönigen“, betont der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. „Die Namensvorschläge werden dem Linzer Stadtsenat als zuständiges Kollegialorgan in der Sitzung am 2. März zur Beschlussfassung vorgelegt.“