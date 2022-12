Geisterburg und Ludlsteg: Einstige Linzer Straßen

Am Fleck: Platz zwischen Ottensheimer- und Oberer Donaustraße Am Ludlsteg: Ecke Honauerstraße - Ludlgasse An den Fleischbänken: die heutige Zollamtstraße Froschengaßl: Teil der Adlergasse, zwischen Neutor- und Sackgasse Geisterburg: bis 1869 wegen dortigen Friedhofs - heute: Seilerstätte Guglhofgstettn: nach dem ehemaligen Guglhof - heute: Kellergasse In der Arschkerben: Name für Froschengaßl ab 1800 (siehe oben) Kroatendörfl: Bezeichnung für die heutige Karl-Wiser-Straße Lange Lamplwirtsfeldgasse: nach Gasthof Zum Weißen Lamm an der Herrenstraße, heute: Langgasse Paradiesgäßchen: Bezeichnung für Gässchen zum Haus Kaisergasse 9 Prennerpaulygassl: nördliche Sackgasse beim Fritz-Lach-Weg Unter der Eisenkammer: Vor 1869 die heutige Rechte Donaustraße Zum Großen Christoph: Gasse (siehe Froschengaßl, In der Arschkerben)