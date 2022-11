4 Linzer Straßen wegen Namensgeber vor Umbenennung

Drei Jahre lang hat die sechsköpfige Kommission mit Walter Schuster, dem Direktor des Linzer Stadtarchivs, an der Spitze die Linzer Straßennamen bzw. deren Namensgeber auf mögliche Belastungen in Bezug auf Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus oder autoritäres Gedankengut untersucht. Manches konnte dabei dank Staats- und Landesarchiv relativ schnell analysiert werden, andere Recherchen, die über das deutsche Bundesarchiv in Berlin liefen - etwa über so manche NS-Vergangenheit -, nahmen bis zu vier Monate in Anspruch. „Jetzt hat man eine Gesamtübersicht. Die Biografien von 96 Personen wurden darin in fünf Kategorien erfasst“, präsentierte Schuster mit Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) den 1800-seitigen Bericht.