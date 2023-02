„Mick Schumacher ist falsch beraten worden!“

Wäre der Engländer selber Teamchef gewesen, hätte er dem früheren Formel-2-Champion ebenfalls kein Stammcockpit für dieses Jahr gegeben. „Die Antwort ist schlicht: nein. Er hat zu viel Zeit mit dem falschen Team verbracht und ist falsch beraten worden. Ich glaube auch nicht, dass man sich in dem Team besonders gut um ihn gekümmert hat“, meinte Ecclestone. „Es ist so schade, dass er sein Cockpit verloren hat. Ich bin gespannt, was er in Zukunft machen wird.“