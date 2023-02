Verfassungsschutz will Messenger besser überwachen

Sorge vor Kriegswaffen in den falschen Händen

Sorgen bereiten Haijawi-Pirchner auch die teils hochmodernen Waffen, die im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen. Diese würden, wenn der Krieg „hoffentlich irgendwann vorbei sein wird“, mit hoher Wahrscheinlichkeit in die falschen Hände gelangen - nämlich in jene der organisierten Kriminalität und des Terrorismus.