Weniger Terroranschläge: Ist die Ruhe trügerisch?

In den letzten Jahren ist die Zahl der Terroranschläge in Europa deutlich zurückgegangen. Doch ist es möglicherweise nur die Ruhe vor dem Sturm, oder hat Europa in Sachen Terrorbekämpfung an Stärke gewonnen, um derartige Ereignisse zu vereiteln? Was sagt die „Krone“-Community zu diesem Thema? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!