Polcanova erstmals im Finale des Europa Top 16

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova hat beim Europa Top 16 in Montreux das Finale erreicht. Die als Nummer zwei gesetzte Linzerin besiegte am Sonntagvormittag in einer Neuauflage des EM-Finales von 2022 die Deutsche Nina Mittelham mit 4:3 (7,-10,-8,7,8,-9,9).