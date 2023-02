ÖVP-Event: Ex-Präsident und Kanzler in Kärnten

In den ersten Wortmeldungen der Kärntner Politiker setzte Klubobmann Markus Malle einen Hieb gegen die FPÖ - trotz Plakatkampagne kenne Spitzenkandidat Erwin Angerer niemand, Bundesparteiobmann Herbert Kickl (ursprünglich aus Kärnten) wäre der wahre Spitzenkandidat. Landesrat Sebastian Schuschnig will in Gegner Gerhard Köfer den „faulsten Landesrat aller Zeiten“ sehen. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser kam nicht ohne Kritik davon.