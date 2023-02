Malediven: Barfuß-Luxus im Indischen Ozean

Die Anreise, in diesem Fall via Abu Dhabi mit Etihad, ist, wenn auch lange, dann doch durchaus bequem sowie durch eine gute Filmauswahl unterhaltsam und endet am Flughafen in Malé beim Airport-Butler, der sich umsichtig um die Weiterreise mit einem Wasserflugzeug kümmert. Nach einer kurzen Wartezeit in einem gesonderten Terminal, das nur etwa zehn Autominuten vom internationalen Flughafen entfernt liegt, beginnt die Weiterreise ins Resort. Ich sitze genau hinter den Piloten – übrigens barfuß –, sehe ganz genau, was diese tun, und bin überrascht über den Lärm, darum also die Ohrstöpsel.