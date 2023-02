„Sache kompliziert“: Paris SG in Sorge um Neymar

Sportlich durfte Galtier ein wenig durchatmen. Nach drei Niederlagen in drei verschiedenen Bewerben verschaffe ihm der Sieg gegen Lille im Prinzenpark schon Luft, räumte er ein. Eine weitere Niederlage nach dem Aus im Achtelfinale des Pokals mit einem 1:2 gegen Olympique Marseille, dem 1:3 in der Meisterschaft gegen die AS Monaco und dem 0:1 gegen die Bayern in Paris hätte die Lage bei PSG weiter verschärft.