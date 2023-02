Neymar verzweifelt, Mbappe schickt Liebe

Knöchel verstaucht

Gebrochen sei zwar nichts, beruhigt PSG immerhin, allerdings sieht es nach einer Verstauchung des Knöchels beim Brasilianer aus. Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Stunden und Tagen. Am 8. März folgt das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern in München. Ob Neymar da mit von der Partie sein wird können, scheint derzeit mehr als fraglich.