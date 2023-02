Was Zahlen über die Kärntner Landtagswahl verraten

Uns von der „Kärntner Krone“ ist es wichtig, nicht nur über Presseaussendungen und Medientermine zu berichten, sondern vor allem Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Orientierung zu geben - damit Sie vor der Wahl Ihre Wahl treffen können. Das machen wir mit unserem täglichen Wahlformat „30 Fragen, 300 Antworten“, zu dem alle Parteien eingeladen wurden. Das machen wir mit Umfragen, Interviews und Analysen, mit dem Videoprojekt „Auf an Ratscha“, bei dem junge Kandidaten zu Wort kommen. Und das machen wir auf all unseren Kanälen: Print, Online und Social Media; in Wort, Schrift und (Bewegt-) Bild.