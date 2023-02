FC Barcelona gegen Cádiz CF - ab 21 Uhr LIVE

Nach dem packenden 2:2 in der Europa League gegen Manchester United kehrt Spaniens Spitzenreiter heute zurück in den Liga-Alltag - allerdings mit Wunden aus dem Hit. Denn Mittelfeldspieler Pedri zog sich im Play-off-Hinspiel der Europa League eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, wie die Katalanen am Freitag mitteilten. Medien spekulierten mit einer Ausfalldauer von bis zu vier Wochen.