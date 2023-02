Marco wie Marcel? Der Hirscher-Vergleich

„Wenn, dann jetzt und hier“

Was die beiden definitiv verbindet: die Dominanz, mit der sie auftreten, und die mentale Stärke, an Favoritenrollen nicht zu zerschellen. Auch heute im Riesentorlauf scheint die Lage sonnenklar. Alles andere als Odermatt-Gold wäre eine Sensation. „Natürlich führt der Sieg nur über ihn“, weiß Österreichs Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer. Aber: „Wenn er zu schlagen ist, dann vielleicht jetzt und hier.“ Odermatt selbst sprüht vor Zuversicht: „Ich habe schon Gold in der Abfahrt, was kann da noch schiefgehen?“