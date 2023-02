Alpine will 2023 Podien und zu Top-3 aufschließen

Der Formel-1-Rennstall Alpine hat in London seinen neuen Boliden A523 vorgestellt! Das französische Team mit den Stammfahrern Esteban Ocon und Pierre Gasly will in der am 5. März startenden Weltmeisterschaft im Kampf um Podiumsplätze mitmischen. Zudem soll der Abstand zu den drei Topteams Red Bull, Ferrari und Mercedes reduziert werden.