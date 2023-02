José Mourinho: „Das bessere Team hat verloren!“

José Mourinho (Roma-Trainer): „Das bessere Team hat verloren. Aber das ist Fußball, das passiert. Ich habe auch schon gewonnen, als meine Mannschaft nicht besser war. Wir hatten die Kontrolle über 90 Minuten, hatten gute Chancen, zu gewinnen. Salzburg hat ein gutes Team, aber wir haben gut gespielt, hätten in der ersten und zweiten Hälfte treffen müssen.“

Zum Rückspiel: „Wir müssen nun einmal in der Liga bestehen, wir können keinen Spieler schonen. Wir müssen abwarten, was nächste Woche passiert.“