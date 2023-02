Mega-Transfer? PSG-Boss wegen Neymar in England

Was für eine Verpflichtung Neymars spricht? Trotz enormer Ausgaben steckt Chelsea aktuell in der Krise. In der Premier League nur auf Rang zehn liegend, musste sich die Truppe von Graham Potter am Mittwoch auch noch in der Champions League geschlagen geben, nachdem BVB-Star Karim Adeyemi zum 1:0-Endstand getroffen hatte. Ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor könnten die Herren von der Stamford Bridge jedenfalls gut gebrauchen.