ÖSV droht schlechtestes Abschneiden seit 35 Jahren

Gold schürfen bisher die anderen. Vor den abschließenden Riesentorlauf- und Slalom-Rennen bei Männern und Frauen steuert Österreichs Skiverband auf ein Bild im Medaillenspiegel wie 1987 in Crans-Montana zu. Seit jener WM in der Schweiz vor 35 Jahren hat Österreich immer zumindest eine Goldmedaille geholt. Den Sprung aufs oberste Treppchen haben Österreichs Ski-Asse in Meribel/Courchevel 2023 noch nicht geschafft.