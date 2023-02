Neue Szenen aus Auto-Survivalspiel „Pacific Drive“

„Pacific Drive" ist ein „rennbasiertes Driving-Survival-Game aus der Ego-Perspektive", bei dem es ein Auto am Laufen zu halten gilt, um in einer harschen Umgebung selbst am Leben zu bleiben, beschreiben die Entwickler das Projekt. Schauplatz des Spiels ist ein Sperrgebiet, in dem die USA vielversprechende Technologien testeten, was allerdings zu starker Verstrahlung, einem ökologischen Kollaps und "übernatürlichen Schrecken" führte, wie der Entwickler beschreibt.