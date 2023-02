Tschofenig/Kraft springen auf Platz zwei

Im ersten Einzel hatte Tschofenig bei einem Sieg des Deutschen Andreas Wellinger mit Rang drei seinen ersten Podestplatz im Weltcup erreicht und wurde in Folge von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl mit Kraft für das neue Teamformat nominiert. Nach dem ersten Durchlauf lagen die beiden unter 13 Teams dann auch voran, fielen in Durchlauf zwei auf Rang vier zurück, um sich in der Entscheidung noch um zwei Positionen nach vor zu schieben. Das aus vielen in den USA lebenden Auslandspolen bestandene Publikum jubelte den Siegern zu.