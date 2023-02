Wortschöpfer Labbadia: „Du enteierst die Schiris“

Hintergrund: Stuttgart war in Freiburg mit 1:0 in Führung gegangen, fabrizierte dann allerdings zwei Elfmeter, die Freiburgs Vincenzo Grifo beide verwandelte. Dabei - und das brachte Labbadia auf die Palme - hatte Schiri Sascha Stegemann zunächst in beiden Fällen nicht auf Strafstoß entschieden. Auf Anraten der VAR-Kollegen sah er sich aber beide Szenen an und gab dann doch Penalty. „Es gibt keine Erklärung dafür“, wütete Labbadia dann sowohl im Sky-Interview wie auch auf der anschließenden Pressekonferenz: „Außer, dass die Leute, die im Keller sitzen, keine Ahnung haben.“