Marco Schwarz fährt in Abfahrt allen um die Ohren

Ergebnisse 3. Abfahrtstraining:

1. Marco Schwarz (AUT) 1:47,75 Min. - 2. Brodie Seger (CAN) +0,66 Sek. - 3. ex aequo Matteo Marsaglia (ITA) und Florian Schieder (ITA) je +0,97 - 5. Adrian Smiseth Sejerstedt (NOR) +1,09 - 6. * Miha Hrobat (SLO) +1,20 - 7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +1,29 - 8. James Crawford (CAN) +1,33 - 9. Thomas Dreßen (GER) +1,35 - 10. Alexander Cameron (ITA) +1,36. Weiter: 13. Otmar Striedinger (AUT) +1,47 - 15. Marco Odermatt (SUI) +1,53 - 17. Vincent Kriechmayr +1,60 - 19. Daniel Hemetsberger +1,91 - 22. Stefan Babinsky (alle AUT) +2,05.