Weiterhin kein Waffenstillstand in Syrien

Wie berichtet, soll auch die türkische Regierung wieder kurdische Gebiete angreifen. Den Regierungstruppen wird unter anderem vorgeworfen, die vom Erdbeben stark betroffene Stadt Tel Rifat beschossen zu haben. Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) will hingegen alle „Operationen“ in der Türkei einstellen, „solange uns der türkische Staat nicht angreift.“ Nach den Erdbeben vom Montag wurden in Syrien und in der Türkei bisher mehr als 22.300 Tote geborgen, darunter mehr als 3300 in Syrien.