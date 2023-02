Platzverbot nach tödlichem Felssturz aufgehoben

Das behördliche Platzverbot für den Gefahrenbereich in Steyr, Roseneggerstraße 5/2, 4 und 7, der darüberliegende Hangbereich zum Christkindlweg und oberhalb des Hanges der Bereich Christkindlweg 100 Meter rechts und links der Abbruchstelle, wurde mit Wirkung Donnerstag 13.30 Uhr aufgehoben. Das bedeutet aber nicht, dass die betroffenen Bewohner in ihre Häuser zurückziehen dürfen. Denn gleichzeitig hat das Magistrat Steyr ein Betretungsverbot nach dem Katastrophenschutzgesetz ausgesprochen. Für die Bevölkerung hat sich also gar nichts geändert.