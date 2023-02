Viererpack! Ronaldo knackt unfassbare Tormarke

Spitzenreiter

Im Dezember hatte Ronaldo in Saudi-Arabien einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnet, mit einem kolportierten Jahresgehalt in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Al Nassr führt die Liga nach 16 Runden an, punktegleich mit dem zweitplatzierten Klub Al Shabab, der allerdings ein Spiel mehr ausgetragen hat.