Madonna wehrt sich gegen Spott über ihr Aussehen

„Was zur Hölle ist mit Madonnas Gesicht passiert?“, fragten sich viele Fans nach dem Auftritt der Sängerin bei den Grammy Awards am Sonntagabend. Zahlreiche Memes und nicht allzu schmeichelhafte Vergleiche fluteten daraufhin das Netz. Kein Wunder, dass die Diskussion um ihr Aussehen auch an der „Queen of Pop“ nicht spurlos vorbeigegangen ist.