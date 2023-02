Arzt von Mafiaboss Messina Denaro festgenommen

Der Arzt soll Messina Denaro Dutzende medizinische Untersuchungen unter falschem Namen verschrieben haben, lautet der Vorwurf der Ermittler laut Medienangaben. Messina Denaro ließ sich in einer Privatklinik in Palermo unter dem Namen eines Schulfreundes behandeln. Dieser wurde ebenfalls in den vergangenen Tagen wegen Begünstigung von Messina Denaros Flucht festgenommen.