Mafiosi Denaro lieh sich Identität von Ingenieur

Vermessungsingenieur lieh Mafia-Boss seine Identität

Messina Denaro, der 30 Jahre lang auf der Flucht und international gesucht war, soll im Jänner 2022 in einem Autohaus in Palermo einen Fiat 500 eingetauscht und 10.000 Euro für ein neues Fahrzeug in bar bezahlt haben. Sowohl der Kaufvertrag als auch die Zahlung erfolgte auf den Namen einer 87-jährigen behinderten Frau, der Mutter des Vermessungsingenieurs Andrea Bonafede aus Campobello, der seine Identität mindestens seit 2020 an den Boss verliehen haben soll. Mit Bonafedes Dokumente hatte sich Messina Denaro in einer Klinik in Palermo wegen eines Dickdarm-Tumors behandelt lassen. In der Klinik waren der Boss und sein Fahrer am Montag festgenommen worden.