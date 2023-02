SPÖ-Urgestein: „Halte den Schmusekurs nicht aus“

Die SPÖ Niederösterreich hat drei Prozent verloren - und das, obwohl die ÖVP unter Johanna Mikl-Leitner auf ein historisches Tief abgestürzt ist. Wie ist so ein Kunststück möglich?

Es scheint im Moment für die Sozialdemokratie nicht gut zu laufen. In Niederösterreich hat die Niederlage aber in erster Linie der Spitzenkandidat zu verantworten. Wir werden sehen, wie es in Kärnten ausgeht.