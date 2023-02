Nur noch eine Straße nach Wintereinbruch gesperrt

Es waren um die 600 Einsätze, die von den Feuerwehren in Oberösterreich in den vergangenen Tagen abarbeiten mussten: Versperrte Straßen, Schneedruck, umgestürzte Bäume, Glatteis - und sogar eine Lawine. Dazu Dutzende Autos und Lkw, die in den Graben gerutscht waren. Die Straßenmeisterein brachten Tonnen von Streusalz auf, um Straßen dauerhaft von Eis und Schnee zu befreien.