Breitenreiter droht das Aus als Hoffenheim-Trainer

Beim in Abstiegsgefahr geratenen deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim wird laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa am Sonntagnachmittag ein Krisengespräch mit Andre Breitenreiter geführt. Danach soll in Zuzenhausen die Entscheidung über die Zukunft des angezählten Trainers fallen.