Monteure weiter im Einsatz: Straßensperren

9000 Haushalte ohne Strom, 137 Feuerwehren bei insgesamt 260 Einsätzen, unzählige Straßensperren und umgestürzte Bäume. Das ist die Bilanz des Sturms, der sich am Samstag in ganz Kärnten ereignet hatte. Wie berichtet, waren in der Nacht auf Sonntag noch 800 Haushalte in einzelnen Bezirken ohne Strom.