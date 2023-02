NBA-Star Kyrie Irving will Brooklyn Nets verlassen

Der exzentrische Point Guard läuft seit 2019 für die Nets auf. Sein größter Erfolg war die Meisterschaft 2016 mit den Cleveland Cavaliers an der Seite von LeBron James. In dieser Saison stand er heftig in der Kritik, weil er einen Link zu einem Film mit antisemitischem Inhalt geteilt hatte. Die Nets suspendierten Irving daraufhin für fünf Spiele. Die Wechselfrist für Trades endet in der NBA am Donnerstag.