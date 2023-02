Nach Horror-Foul: Klub verlängert mit Schubert

„Fabian hat in der Hinrunde mit drei Treffern in sieben Super-League-Partien gezeigt, dass er optimal in unser Spielsystem passt. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt und hoffen, dass wir ihn baldmöglichst wieder in unserem Trikot auf dem Rasen sehen werden“, sagte Sportdirektor Alain Sutter.