Das Baby ist da! ÖFB-Goalie Lindner erstmals Papa

„Noah und ich haben diese Geburt gemeinsam gerockt“

„Wir haben es endlich geschafft. Das war der schönste und zugleich herausforderndste Tag in meinem Leben. Ich hatte eine natürliche Geburt ohne Schmerzmittel und ich muss sagen, ich bin so stolz darauf, wie Noah und ich diese Geburt gemeinsam gerockt haben. Es war nicht einfach und eindeutig schmerzhaft, aber jetzt haben wir das beste Geschenk, das man sich wünschen kann. Er ist perfekt“, verkündete Anna-Christina via Instagram die frohe Botschaft.