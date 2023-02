Folge der Teuerung: „Es wird bewusster eingekauft“

Der zweite Stock der Sparkasse Ried-Haag am Marktplatz in Ried im Innkreis: Keine 200 Meter vom Stammgeschäft der Buch- und Papierhandlung Dim am Hauptplatz entfernt hat Doris Dim-Knoglinger von 2. Februar bis 4. Februar mit ihrem Team die Zelte aufgeschlagen - so eine Schultaschenausstellung mit 150 verschiedenen Modellen braucht Platz.