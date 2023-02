Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in Österreich

Nächste Woche wird sonniger

Die Wetterlage, mit teils auch starkem bis stürmischem Wind, hält laut Geosphere Austria mit großer Wahrscheinlichkeit bis Anfang der kommenden Woche an. Auch von Samstag bis Dienstag kommen von Nordwesten her starke Schneefälle an die Nordseite der Alpen. Die weitere Entwicklung sei noch sehr unsicher. Aus derzeitiger Sicht beruhigt sich das Wetter am Mittwoch, und in der zweiten Wochenhälfte überwiegt sonniges und sehr kaltes Winterwetter.