Schnee: Wetterwarnung, steigende Lawinengefahr!

In Tirol bis zu eineinhalb Meter Neuschnee

Besonders stark soll der Schneefall in Tirol ausfallen: „Wir erwarten in den nächsten Tagen in drei Staffeln massive Neuschneemengen bis zu eineinhalb Meter - beginnend mit Donnerstag“, so Susanne Lentner vom GeoSphere Austria-Standort in Innsbruck. Die neuschneereichsten Zonen seien laut den aktuellen Wettermodellen die Kitzbüheler Alpen, die Hohen Tauern sowie die Zillertaler und Tuxer Alpen.