Gericht entscheidet über Klagenfurter Flughafen

Der aktuelle Flugplan für Klagenfurt ist ungewohnt lang: Brüssel, London, Alicante, Dublin, München, Rotterdam, Palma, Frankfurt - in den nächsten Monaten soll es wieder in alle Richtungen gehen. Just zu diesem Zeitpunkt und mitten im Landtagswahlkampf dürfte ein neuerlicher Wirbel zwischen Betreiber Lilihill und dem Land eher ungelegen kommen.