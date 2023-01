„Du kannst oft nächtelang nicht schlafen!“

Heute wirtschaftlich sehr seriös! Vor 30 Jahren wurden Verträge noch auf Bierdeckeln gemacht. Jetzt - und das ist den wenigsten bewusst - ist der Fußball ein großer Steuerzahler. In Ried ist der Klub einer der größten der Stadt. Wenn in Linz der Bau von zwei Stadien als Wahnsinn kritisiert wird, sage ich: Die Investitionen werden über Steuergelder zurückgezahlt. Wenn ein Klub zwei Millionen Lohnkosten hat, geht eine davon an die öffentliche Hand.