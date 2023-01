Für gesunde Entwicklung: Schulsport wird digital

Für eine gesunde Entwicklung ist es zentral, Kinder bereits früh genug systematisch und spielerisch an Bewegung heranzuführen. Bei der im November 2022 von Hervis und motion4kids gestarteten Sportinitiative wurden insgesamt fünf Wiener Volksschulen mit der digitalen Sportkonsole „sportstation2“ ausgestattet. Die Konsole des deutschen Start-ups ist das optimale Instrument für mehr Spaß an Bewegung durch die Verknüpfung mit der digitalen Welt. Lehrer und Lehrerinnen werden mit der Konsole angeregt, technische Gadgets zu verwenden, um innovative Wege in den Sportunterricht zu integrieren. Insgesamt 2000 Kinder konnten sich mit dem regemäßigen Gebrauch im Sportunterricht und in den Pausen vertraut machen.