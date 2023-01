NÖ-Wahl: Kickl feiert, ÖVP gibt ihm die Schuld

Man habe das historisch beste Ergebnis von 16 Prozent für die FPÖ aus dem Jahr 1998 bei weitem übertroffen, meinte Kickl in einer Aussendung. „Die Freude am heutigen Tag ist riesengroß und sie wird in eine mindestens genauso große Motivation für die Arbeit im Dienste der Bevölkerung umgewandelt werden.“