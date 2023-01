Tödlicher Polizeischuss: „Sehr kranker Nachbar“

Nachbar mit dem Umbringen bedroht

Aufschluss gibt jener Nachbar, den M. am Samstag wie aus dem Nichts mit einem Gewehr bedrohte. „Ich bring‘ dich um“, soll er geschrien haben. „Durch den Türspion hab‘ ich gesehen, dass er eine Waffe hat“, erzählt der geschockte Saadi (Name geändert) gegenüber der „Krone“. Und weiter: „Meine Mutter und ich haben uns in einem Zimmer verbarrikadiert.“