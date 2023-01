Polizei erschießt tobenden Mann in Wien

Szenen wie aus einem brutalen Actionfilm spielten sich Samstagabend im Stiegenhaus eines schmucken Neubaus in der Kienmayergasse in Penzing ab. Mitten durch seine eigene Wohnungstüre feuerte ein Anrainer mit einem Gewehr Dutzende Schüsse - laut „Krone“-Informationen sollen es bis zu 40 Salven gewesen sein - in Richtung von WEGA-Beamten ab. Danach nahm der offenbar verwirrte Österreicher, gegen den ein Waffenverbot bestand, auch noch die Uniformierten der Cobra ins Visier. In den Schutzschilden der Polizisten sollen zahlreiche Kugeln gesteckt haben.