Quali-Höchstweite! Kraft lässt alle hinter sich

Stefan Kraft hat am Freitag etwas überraschend die Qualifikation für den Skiflug-Weltcup am Kulm gewonnen. Der Weltrekordhalter landete am Freitag im steirischen Bad Mitterndorf bei 233 Metern, er verwies den Deutschen Andreas Wellinger (+ 2,0 Punkte) und Halvor Egner Granerud (NOR/+3,8) auf die Plätze.